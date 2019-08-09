Європейські стандарти для українського меду. У Мінагрополітики затвердили вимоги для сертифікації продукту. Як це вплине на ринкову ціну меду - дивіться в матеріалі наших кореспондентів

Обрати справжній мед на ринку та не помилитися - задача нелегка. Маркування немає, гарантія якості лише на словах. Тож українці вже давно перевіряють добротність народними методам

"Щоб в горлі трошки першило, коли пробуєш, якщо він першить в горлі, значить якійсь лікарські властивості в нього".

"Берешь каплю, втираешь в руку. Если втирается значит натуральный. Если нет, то разбавленый карамелью или другим сиропом".

"Його треба краплинку на папір, якщо не змокне, то справжній, якщо змокне, то не справжній".

Насправді, жодним народним способом визначити натуральність меду неможливо, кажуть експерти. Урешті в міністерстві агрополітики це питання врегулювали й вимоги до меду затвердили. Головне нововведеня - обов'язкова сертифікація.

"Стосовно маркування - є чітке визначення продукту, який може називатися медом. Це продукт, який вироблений бджолами. Стосовно країни походження - теж дуже важливе застереження, яке впроваджує наш наказ. Він стосується обов'язкового маркування країни походження. Для того, щоб споживач міг свідомо зробити свій вибір", - говорить Микола Мороз, генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства.

"О так стоять рамки. О це зараз сезон збору прополісу. О це є прополіс. Бджоли заклеюють щілини. Щоб не було холодно.саме зараз він має найбільші лікувальні властивості".

Микола Іванович - пасічник зі стажем. Уже понад сорок років збирає мед на Косівщині. На сьогодні має майже півсотні бджолиних сімей. Про те, що мед потрібно буде сертифікувати уже чув. Ініціативу підтримує. Упевнений, завдяки їй вдасться очистити медовий ринок від фальсифікату. Якого нині чимало.

"Це хороша справа, тому що напревеликий жаль є нечесні пасічники і мед добувають із цукру, патоки із чого хоч. Ясно що таким медом торгувати не можна. Він буде солодким, буде для печева добрим але для лікувальних цілей його використовувати не можна. Тому це хороша справа, це євростандарти, але проблема в тому що треба лабораторії, лабораторії треба на кожен район", - говорить Микола Балаш, пасічник.

Сертифікація включає і маркування, і паспортизацію пасік. А це - додаткові витрати, каже Микола. Тому слід очікувати, що із нового року продукт сильно здорожчає

"Безумовно що вплине на ціну меду, тому що витрати будуть дуже великі. По перше, треба буде не тільки сертифікація меду, але треба буде і санітарне обстеження пасіки. Воно також буде за гроші на пятдесять процентів подорожчає обовязково. Якщо ввести сертифікацію мед буде дорогий", - говорить Микола Балаш, пасічник.

Проте, у Мінагрополітики запевняють, забороняти або обмежувати надходження меду на ринки з причин невідповідності новим вимогам - не будуть до 2023 року.