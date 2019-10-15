Страйкують і в Харкові. Більше ніж пів сотні працівників місцевих тепломереж не стали до роботи. Вимагають виплатити зарплату за останні три місяці.

Через катастрофічну ситуацію на підприємстві - співробітники звільняються, і починати опалювальний сезон просто нема кому. Світлана Шекера продовжить.

Відсьогодні в Харкові офіційно стартував опалювальний сезон. Чи готові до нього тепловики, люди бачать на власні очі. По всьому місту ось такі розриті котловани.

Після кількох минулих зим, коли через постійні прориви, Харків ледь не замерз, управління тепломереж взялОся масово міняти труби. Коштом світового банку цьогорІч мають замінити 10 кілометрів магістралей. Роботи багато. Та зарплати слюсарі й майстри не бачили з липня.

"Всем надоело просто сидеть без денег. Три месяца сидим без денег. И я не знаю, перспективы нету, потому что Андреев в пятницу сказал - денег нет. Просят потерпеть", - говорить Вікторія Коробченко, майстер тепломереж

Доведені до відчаю, співробітники Московського відділу тепломереж сьогодні прийшли на роботу, та працювати не стали. Кажуть, доки не отримають зароблене, - опалення не увікнуть. Через борги люди масово звільняються, тож обслуговувати мережі скоро буде нікому.

"Полная катастрофа. Полная. Люди максимально увольняются. Ну просто. Некому работать и некем работать. Обслуживать котельни некому. У меня остался один газовщик, слесарь по эксплуатации газового оборудования. Один человек остался, по штату было пять", - говорить Георгій Матахерія, старший майстер Шевченківського району.

"Оч много разрытий, рабочие просто у нас поувольнялись, осталось у нас 2 трассовика, слесаря, 2 сварщика и 6 ВДС слесарей. Так что работать некому. Я думаю, что город будет просто греться у костра, понимаете", - говорить Олена Козирєва, оператор теплового пункту.

Директор комунального підприємства пояснює, - має 100 мільйонів боргу перед працівниками. Збитки за півроку - мільярд гривень. Все через різницю у вартості блакитного палива, яку їм не компенсували.

"Сумма, которую в этом году изъял НАК "Нефтегаз" Украины у предприятия, составляет почти 300 миллионов. Никто ее из бюджета не собирается компенсировать. Компенсировать будут потребители, которые в определенный период получили стоимость тепла ниже себестоимости", - говорить Сергій Андрєєв, директор КП "Харківські теплові мережі".

В антикорупційному центрі впевнені: підприємство опинилося в критичному становищі через неефективне управління та зловживання.

"На тендерах мы видим эти злоупотребления, через которые по сути через некоторые фирмы вымываются средства из теплосетей. Пользователи теплосетей платят больше 99%. Нету никакого текущего долга за услуги теплоснабжения", - говорить Дмитро Булах голова, правління Харківського антикорупційного центру.

Питання про виділення фінансової допомоги тепловикам міські депутати розглянуть завтра. Співробітники тепломереж обіцяють знову зібратися перед міськрадою.