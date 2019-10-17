Бывшая супруга звезды "Мстителей" Джереми Реннера Сонни Паченко рассказала, что он грозился убить ее и покончить с собой, сообщает TMZ.

Отмечается, что бывшая жена актера уже долгое время судится с ним за право опеки над общим ребенком. Сонни рассказала, что однажды Джереми выпивал и грозился убить ее.

В судебных документах также говорится, что однажды актер засунул себе в рот пистолет, а затем внезапно выстрелил в потолок. В это время его дочь спала в соседней комнате.

Однако, сам Джереми отрицает все обвинения, говоря, что бывшая жена стремится нанести ущерб его актерской карьере и репутации.

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