Звезда "Мстителей" угрожал убить жену [ Редактировать ]
Бывшая супруга звезды "Мстителей" Джереми Реннера Сонни Паченко рассказала, что он грозился убить ее и покончить с собой, сообщает TMZ.
Отмечается, что бывшая жена актера уже долгое время судится с ним за право опеки над общим ребенком. Сонни рассказала, что однажды Джереми выпивал и грозился убить ее.
В судебных документах также говорится, что однажды актер засунул себе в рот пистолет, а затем внезапно выстрелил в потолок. В это время его дочь спала в соседней комнате.
Однако, сам Джереми отрицает все обвинения, говоря, что бывшая жена стремится нанести ущерб его актерской карьере и репутации.
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