В семье Клуни произошло ужасное событие. 47-летняя Тала Аламуддин приговорена к тюремному сроку за вождение автомобиля без страховки и в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Daily Mail.

Сестра голливудской знаменитости Амаль Клуни признала себя виновной и теперь готова понести наказание в виде трех недель тюремного заключения и штрафа на сумму в 6,4 тысячи долларов. Ее также лишили водительского удостоверения на четыре года.

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Пол года назад ее остановила полиция и выяснилось, что перед тем, как сесть за руль, Тала выпила два бокала вина и бокал шампанского.

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