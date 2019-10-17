В семье Джорджа Клуни произошло страшное событие [ Редактировать ]
В семье Клуни произошло ужасное событие. 47-летняя Тала Аламуддин приговорена к тюремному сроку за вождение автомобиля без страховки и в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Daily Mail.
Сестра голливудской знаменитости Амаль Клуни признала себя виновной и теперь готова понести наказание в виде трех недель тюремного заключения и штрафа на сумму в 6,4 тысячи долларов. Ее также лишили водительского удостоверения на четыре года.
Пол года назад ее остановила полиция и выяснилось, что перед тем, как сесть за руль, Тала выпила два бокала вина и бокал шампанского.
Ранее сообщалось о том, что Елена Зеленская покорила шикарным нарядом.
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