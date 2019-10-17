Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно шокировала пикантным образом, поделилась интимными подробностями своей жизни, которую она долгое время скрывала от посторонних глаз. Об этом артистка рассказала во время веб-конференции на tochka.net.

Так, звезда призналась, что в ее окружении есть молодой человек, который ей симпатичен. Однако его имя Наталья раскрывать не стала.

"Это очень симпатичный мне человек, но, есть такое выражение "счастье любит тишину", поэтому я не спешу говорить о том, что мне кто-то нравится", - отметила Могилевская.

Знаменитость также добавила, что сейчас за ней ухаживают несколько мужчин "совершенно другого уровня душевности и внутренней силы".

"Потому что, когда я заигрывала с тем, что я тоже не хуже мужчины и могу что угодно, то в мою жизнь попадали странные люди - и более слабые, и более жадные, и какие-то меркантильные с интересом. А сегодня, чем более мягче становлюсь я, тем более потрясающие, сильные и интересные мужчины меня окружают", - отметила певица.

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская похвасталась фигурой в бикини.