Наталья Могилевская рассказала о новом возлюбленном [ Редактировать ]
Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно шокировала пикантным образом, поделилась интимными подробностями своей жизни, которую она долгое время скрывала от посторонних глаз. Об этом артистка рассказала во время веб-конференции на tochka.net.
Так, звезда призналась, что в ее окружении есть молодой человек, который ей симпатичен. Однако его имя Наталья раскрывать не стала.
"Это очень симпатичный мне человек, но, есть такое выражение "счастье любит тишину", поэтому я не спешу говорить о том, что мне кто-то нравится", - отметила Могилевская.
Знаменитость также добавила, что сейчас за ней ухаживают несколько мужчин "совершенно другого уровня душевности и внутренней силы".
"Потому что, когда я заигрывала с тем, что я тоже не хуже мужчины и могу что угодно, то в мою жизнь попадали странные люди - и более слабые, и более жадные, и какие-то меркантильные с интересом. А сегодня, чем более мягче становлюсь я, тем более потрясающие, сильные и интересные мужчины меня окружают", - отметила певица.
Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская похвасталась фигурой в бикини.
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