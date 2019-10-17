Апеляційний суд Києва вирішував чи залишити під вартою Сергія Пашинського [ Редактировать ]
Залишити під вартою Сергія Пашинського чи ні - вирішував сьогодні Апеляційний суд Києва. Політика заарештували на початку жовтня.
Його підозрюють у тому, що наприкінці 2016 під час конфлікту він прострелив чоловікові ногу. Сьогодні підтримати ексдепутата приїхали його однопартійці. Одразу 12 готові взяти його на поруки.
Серед них Олександр Турчинов, Андрій Парубій та ще деякі політики з попередньої влади. Сьогодні рішення не дочекалися. Суд оголосив перерву у розгляді апеляції. Повернеться до неї завтра пообіді.
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