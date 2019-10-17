Викривачі чи донощики? Верховна Рада сьогодні продовжила законодавчо боротися з корупцією й ухвалила законопроект, що захищатиме людей, які повідомлятимуть в антикорупційні органи про факти оборудок. Документ сприйняли неоднозначно. Хто і чому? - дивіться далі.

У парламенті - перша кругла дата - 50 днів від складання присяги. Спікер у проморолику ділиться здобутками за цей час.

"Зазвичай, перші підсумки роботи підбиваються за 100 днів. Але Верховна Рада працює у турборежимі, у нас фактично день за два. 209 законопректів розглянуто, 56 із них стали законами. Провальних голосувань - майже немає, бо монобільшість є", - говорить Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України.

Але в другої частини залу - у меншості - інше бачення.

"Турборежим автоматично призводить до того, що відбуваються помилки в законопроектах", - говорить Інна Совсун, народний депутат, "Голос".

"Ці 50 днів - це коли швидкість була, а якість не завжди", - говорить Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

"Я поки що не можу назвати жодне рішення ВРУ яке зробило би життя кращим", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

На критику монобільшість не зважає. Продовжує робити своє. Приміром, сьогодні на розгляді - законопроект про викривачів корупції. У кулуарах документ уже охрестили "про стукачів". Але монобільшість хоче поламати схеми, передусім - на держпідприємствах. Тобто, тепер людина зможе написати скаргу до антикорупційних органів, поскаржитися на зловживання і закон таких людей охоронятиме і заохочуватиме. Грошима.

"Вони можуть претендувати на правову, тобто фактично - адвоката, який буде представляти їхні інтереси у суді або їхні інтереси у правоохоронних органах, . По-друге - ідеться про психологічну допомогу, якщо така потрібна, захист трудових прав, але, основною родзинкою цього законопроекту є , звичайно, грошова винагорода. Ми пропонуємо винагороду у сумі рівно 10% для тих викривачів, які повідомили факти у особливо важких, важких , великих корупційних злочинах. Ідеться про злочини, де збитки для держави становлять 10 млн грн і більше", - говорить Галина Янченко, народний депутат, "Слуга народу".

"В першу чергу це будуть державні службовці, які працюють зараз в державних органах, - в кадастрах, ще десь, ті, які були завжди корупційними, які займаються надрами, які бачили ті схеми, які роками реалізовувались , але боялись вийти і сказати , тому що розуміли, що їх одразу звільнять з роботи , відкриють на них кримінальні справи - це будуть найцінніші викривачі, інформацію яких можна буде використовувати", - говорить Олександра Устінова, народний депутат, "Голос".

Якщо ж викривач не схоче "світитися" - можна й анонімку написати в органи. І захист у цьому разі він теж матиме.

"Саме головне - узаконюються анонімні повідомлення, тобто у нас сьогодні, по анонімках будуть відкривати кримінальні справи і так далі - привіт 37 рік. Запроваджено новий вид бізнесу, який буде називатися анонімні викривачі, люди будуть писати анонімки на кого завгодно, нічим не мотивуючи, нічим не пояснюючи, нічим не обгрунтовуючи, вони будуть мати на це право, встановлене законом. Потім, якщо для них не дай бог зясується, що це вони писали, вони скажуть окей, це ми , тепер ми викривачі, нас не можна звільняти, нічого з нами не можна зробити, бо ми ж викривачі", - говорить Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

"Ось остаточна редакція - права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливий факт, навіть якщо, можливо, людина вирішила в такий спосіб з’ясувати свої стосунки з сусідом, те, що виникають права цих людей - це може спонукати до недобросовісного інформування", - говорить Вікторія Сюмар, народний депутат, "Європейська солідарність".

"Потрібно, щоб цим займалися правоохоронні органи. Якщо ми будемо залучати громадян - буде два ефекти. Перший ефект - будуть дзвонити про всіх підряд. Намагаючись отримати кошти. Це, до певної міри, буде стримувати нормальну роботу правоохоронних органів. І друге - ми взагалі проти того, що називається доносичество. Це погано. Це не нашої природи. Тому, такі речі ми не голосуємо. Це все", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат,"Опозиційна платформа - За життя".

Але попри критику частини фракцій, силами нардепів з "Голосу" та "Слуг народу" закон ухвалено. В офісі ж президента обіцяють кожну заяву про корупцію ретельно перевіряти, щоб правом поскаржитися не зловживали.

"Щоб не завалювали компетентні органи анонімними безпідставними повідомленнями, компетентні органи мають перевірити інформацію і дати відповідь викривачу чи є він таким викривачем, чи це просто бажання особи донести пусту інформацію. Або інформацію, яка не заслуговувати, або не відповідати критеріям визначеним у законодавстві для того щоб вона була перевірена і зареєстровані кримінальні провадження", - говорить Андрій Смирнов, заступник голови офісу президента Україна.

Після викривачів у Раді взялися за Держбюро розслідувань. Народні обранці хочуть підсили повноваження директора установи. Та поки що законопроект ухвалили в першому читанні. І чи не вперше - за 50 днів роботи Верховної Ради - у порядку денному з'явився законопроект від опозиції.

"Це важливий законопроект, тому що він дає економічно обгрунтовану ціну на газ. Суть його дуже проста - ми беремо газ власного вибодутку, який належить всьому народу України, має свою собівартість, вона приблизно 2,5 тисячі гривень, змішуємо його з газом імпортованим, згідно з паливного балансу, і отримуємо економічно-обгрунтовану ціну на газ. Сьогодні, з урахування цін, які є на ринку газу - це приблизно 3800 гривень . Це менше того, що пропонує уряд", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Проте через насичений порядок денний, ініціативи опозиції відтіснили на кінець і до розгляду законопроекту так і не дійшли.