В опозиції звинувачують владу у порушенні прав журналістів і утисках ЗМІ. Все через те, що комітет Верховної Ради з питань свободи слова відмовився звернутися до Нацради з питань телебачення і радіомовлення, аби ті відкликали позов до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. Пропозицію напередодні вніс голова комітету та член фракції "Опозиційна платформа - За життя" - Нестор Шуфрич. У політсилі заявили, відмова депутатів знищує свободу слова в Україні.

"Комитет вышел из того, что это исключительное право Нацсовета - обратиться в суд о возможности лишения лицензии и точка. К сожалению на этом и остановились, правда были приняты решения о рекомендации Нацсовету , - принимая такие крайние меры реагирования, исходить из интересов и прав журналистов", - говорить Нестор Шуфрич, голова комітету ВР з питань свободи слова, "Опозиційна платформа - За життя".