Створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді "для розслідування відомостей щодо зміни власників телеканалів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації в "Опозиційній платформі за життя" вважають розправою над незалежними ЗМІ. На думку нардепів, рішення комісії можуть бути політично вмотивованими і відображати інтереси влади.

"У влади сьогодні достатньо повноважень для здійснення слідчих дій. Зокрема служба безпеки України вже розслідує обставини придбання телеканалу "112 Україна". Для чого ж тоді ця ТСК. У нас відповідь очевидна. Під виглядом начебто розслідування дотримання вимог законодавства під час зміни власників телеканалів, намагаються створити орган, який обслуговуватиме політичні інтереси команди президента", - говорить Юрій Загородній, нардеп від фракції "Опозиційна платформа - За життя".