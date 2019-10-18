Покращити екологічний стан водойм намагаються на півдні України. Понад 10 тон мальків напередодні випустили у річку Південний Буг у Миколаєві. Акцію провело Держагентство рибного господарства. А спостерігала за нею наша знімальна група.

Майже дві з половиною години у дорозі в спеціальних ємностях і з Новокаховського заводу до Миколаєва доставили три автівки з живим вантажем.

"Емкости специально для рыбы. 2,5 куба. Вода и кислород - и они едут. Комфортно. Они себя чувствовали хорошо. Все живые приехали", - говорить Олексій Петров, водій.

Зариблення на Миколаївщині провели уперше цього року. До Південного Бугу випустили 500 тисяч мальків. Привезли нехарактерних для цієї місцевості товстолобика, коропа та білого амура. Їх виростили на спеціальному заводі, адже в умовах миколаївських річок самостійно така риба не розмножується.

Фахівці рибоохоронної галузі стверджують: саме ці види мають врятувати наші річки. Іхтіофауна наразі потерпає через браконьєрів та забруднення водойм.

"Вони рослиноїдні, вони не конкурують з іншими рибами по їжі, надлишкову рослинність виїдають, через це зменшують шанси на замори, коли літо, спекотно, розростаються водорсті, що викликає загибель риби", - говорить Євгенія Хиренко, заступниця керівника управління державного агентства рибного господарства Миколаївської області.

Радіють зарибленню і любителі тихого полювання. Останнім часом, скаржаться, змагання з риболовлі проводити було майже неможливо.

"На сьогоднішній день тут фауна тільки те, що клейка, верховодка і карасик чуть-чуть. Так більше риби тут немає, хоч ми стоїмо на двох річках. Прийдіть у вихідний побачите, скільки рибаків. Рибаки забирають даже таку мелочь котам. Надо ж оставлять, щоб воно виростало", - говорить Віктор Герцун, секретар Миколаївської організації риболовного спорту України.

Невдовзі зариблення планують провести вверх за течією Південного Бугу у Вознесенську та Первомайську. Загалом на Миколаївщині цьогоріч випустять 40 тонн мальків "живого срібла". Це найбільше за останні п'ять років.