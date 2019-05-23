Американские исследователи из Колорадского университета решили выяснить механизмы дефицита сна, провоцирующие развитие сердечно-сосудистых заболеваний, и нашли ответ в микроРНК. Команда установила, что три молекулы влияют на экспрессию генов и играют ключевую роль в поддержании функциональности сосудов, передает socportal.info.

В исследовании приняли участие 24 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 44 до 62 лет. Половина спала до 8,5 часов ночью, а другая от 5 до 6,8 часов. Затем команда провела анализ крови участников и измерила экспрессию девяти микроРНК, которые были ассоциированы с воспалением, функцией иммунитета и сосудов.

У людей с недосыпом циркулирующие уровни miR-125A, miR-126 и miR-146a оказались ниже, чем среди участников, которые высыпались. Эти микроРНК обладают способностью подавлять воспалительные белки, объясняют ученые.

"Сложно точно сказать, почему необходимо спать именно 7-8 часов для сохранения здоровья. Вполне вероятно, чтобы поддерживать уровень этих важных физиологических регуляторов" - говорит ученый Кристофер Десуза.

Авторы считают, что микроРНК могут стать важными биомаркерами сердечно-сосудистых заболеваний. И такие риски можно будет оценивать по обычному анализу крови, подчеркивают ученые.

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