Щороку в Україні дедалі більший попит мають так звані "крафтові" продукти - вироблені за нетрадиційними рецептами. Особливо - оригінальні хмільні напої. На одній із таких пивоварень побували наші кореспонденти.

Вино чи пиво? Довічна тема для дискусій. Але на Закарпатті пивовари та винороби замість суперечок вирішили проекспериментувати.

"И вот я немножко добавляю сюда, капельку вина. То есть, это тот аромат, который остается в бочке.

- Вот я пробую, мы получаем уже другой вкус.

- Мы как раз с вами начали дегустировать, а тут дегустация в полном разгаре.

- Вот я сейчас добавляю, вы уже "Ципу-100" попробовали до этого чистую?

- Да.

- Одним словом, шикарно!", - говорять Олександр Шаталов, власник пивоварні "Ципа" та Геннадій Гутман, власник виноробної компанії "Шато Чизай".

За чотири роки варіння пива, експериментів Олександр влаштовував чимало. Його результат - майже 80 нових видів хмільного: з манго, гірськими травами і навіть зі смаком борщу. Нова ідея - додати у пиво винну нотку. Для цього пінний напій планують витримувати у спеціальних бочках.

"Виноделы Италии и пивоварв Италии объединяются и делают совместный продукт где-то в Америке. Объединяются производители виски и пива, и делают такой уникальный продукт, который называется пиво, выдержанное в дубовых бочках. Оно имеет свой особый аромат, особый вкус. 4 года там выдерживали вино и сегодня мы получаем эти бочки, для того. чтобы там выдержать три вида особого пива", - розповідає Олександр Шаталов, власник броварні "Ципа".

Для експерименту винороби підготували три дубові бочки з-під найкращого закарпатського вина - "Троянда Карпат".

"На фінальному етапі виготовлення цих бочок, їх з середини обжарюють. До речі, є якраз ці позначки, які якраз означають ступінь обжарки цих бочок, і під дією цього жару, вогню на стінках кристалізується цукри, які знаходяться в деревині. Це особлива категорія вин, у ці діжки потрапляє тільки найвища категорія вин", - зазначив Олександр Мересій, директор з продажу виноробної компанії "Шато Чизай".

Як правило, дубові бочки використовують для чотирьох закладок вина. Згодом, у них витримують більш міцні напої, наприклад, бренді. Пиво, вистояне у таких діжках, - це щось новеньке для виноробів. А Закарпатські пивовари вже придумали й назви напоям. Діляться рецептом витриманого хмільного.

"Сюда зваримо ми бельгійського стилю пиво "Стренг-ель". А від вина воно отримає той смак, який був в цій бочці, в цю бочку ми заливаємо "Карпатський дикий" і "Гуцульський ель". А в третю бочку заливаємо і зварили вже міцний "Імперський гуцульський стаут", це буде зігріваючий, зимовий сорт пива", - розповідає Юрій Гафіяк, старший пивовар броварні "Ципа".

У виноградниках сонячного Берегова винороби зібрали ще й солодкого винограду. Його пивовари закладуть в одну з діжок.

"Це виноград сорту "Мерло" - одне з найбільш відомих світових вин однойменне "Мерло" і його збирають одне з найпізніших - сезон ще триває, але ми потрошки закінчуємо, ось сьогодні - зібраний і цей сорт винограду ми додамо у наше пиво", - зазначають Ігор Радомисельський, віце-президент виноробної компанії "Шато Чизай" та Юрій Гафіяк, старший пивовар броварні "Ципа".

Скуштувати витримане пиво можна буде вже за пів року. Якщо напій вдасться, Олександр планує його запустити у серійне виробництво. Для України це може стати ноу-хау, адже за такою технологією пиво варитимуть уперше.