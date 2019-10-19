На півночі Сирії знову обстріли. Попри п'ятиденне перемир'я, артилерійського удару зазнало місто Рас-аль-Айн. Тим часом турецька армія та сирійські і російські військові усе ближче одне до одного. Чи переросте бойова операція у масштабну війну? Детальніше у матеріалі.

Попри оголошене перемир'я у Сирії не вщухають бойові дії. Обстрілу зазнало місто Рес-аль-Айн на Північному сході країни. Місцева влада повідомляє про те, що артилерійські снаряди влучили у лікарню і звинувачують турецьку владу. Анкара ж покладає провину за зрив перемир'я на курдські загони. Наступаючі війська турецької армії втрачають солдатів і бронетехніку, але у курдів - теж багато вбитих і поранених. Тим часом до Іраку та вглиб Сирії знов поринули потоки біженців.

"Припинення вогню ще немає. Ймовірно, його і не буде. У нас вже немає надії на припинення вогню. Ми чули багато подібних заяв, але вони не справдилися. Літаки все ще бомблять і руйнують наші будинки", - говорить Моххамед, курдський біженець.

Менше ніж за два тижні карта бойових дій в Сирії змінилася кардинально. Знову активізувалися загони ІДІЛ. Аби протистояти турецькій армії курдам довелося укласти союз із своїм давнім ворогом Асадом - за посередництва Москви, що має політичні й економічні інтереси в регіоні. США майже завершили вивід військ з Півночі країни. На словах Вашингтон засуджує дії Анкари, але фактично Білий дім самоусунувся від цієї кривавої гри.

"Я думаю, що ми чітко дали зрозуміти позицію Сполучених Штатів - ми проти вторгнення Туреччини в Північну Сирію. Ми не вважаємо, що це був правильний підхід, який міг принести позитивні результати. Ми вже заявляли, що Туреччина має справжні проблеми безпеки впродовж цього кордону, але ми не думаємо, що це правильний спосіб їх вирішити", - наголосив Майк Помпео, держсекретар США.

Утім, Ердоган лише продовжує перекидати в зону бойових дій додаткові сили піхоти і танків.

Кілька років курди несли на собі основний тягар війни з Ісламською Державою. Вони билися з халіфатом в надії, що після перемоги питання з їхньою державністю буде вирішене. Тому дії Вашингтона в Курдистані, інакше як зрадою не називають.

Покинуті американські бази тепер займає російський спецназ. Вперше за 7 років війни у Асада з'явилася можливість відновлення територіальної цілісності держави, А ще півроку тому на це не було жодних шансів. Мета операції, зачистити від курдів зону в 12 тисяч квадратних кілометрів - дуже масштабна і вимагає від Анкари величезної кількості сил і ресурсів. А попереду загроза зіткнення з сирійською армією, яку підтримує російська авіація.