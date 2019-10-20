В Днепре полицейский устроил смертельную аварию [ Редактировать ]
В Днепре случилось страшное ДТП. Так, известно, что на Полтавском шоссе полицейский выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
По предварительной информации, сотрудник полиции на Ford Fiesta выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение четырех автомобилей. Вследствие ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека - женщина и ребенок, доставлены в больницу.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Ранее сообщалось, что в Николаеве случилось смертельное ДТП, а также таксисты службы Uklon устроили страшную аварию.
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