За экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского был внесен залог в размере 10 миллионов гривен. Об этом сообщает "112 Украина".

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Напомним, в четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского.

Позже была названа причина задержания. А сам Гладковский рассказал, куда собирался улетать.

Рябошапка объяснил, в чем подозревают Гладковского. Отметим, что почти сразу в деле появились новые "нюансы". Со временам Гладковский объявил голодовку. Также появилась информация о том, какой залог запросят за экс-заместителя секретаря СНБО.