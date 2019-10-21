За Гладковского внесли залог в размере 10 миллионов [ Редактировать ]
За экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского был внесен залог в размере 10 миллионов гривен. Об этом сообщает "112 Украина".
Напомним, в четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского.
Позже была названа причина задержания. А сам Гладковский рассказал, куда собирался улетать.
Рябошапка объяснил, в чем подозревают Гладковского. Отметим, что почти сразу в деле появились новые "нюансы". Со временам Гладковский объявил голодовку. Также появилась информация о том, какой залог запросят за экс-заместителя секретаря СНБО.
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