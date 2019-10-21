В Киеве на столичном рынке водитель авто припарковался на двух колесах, после чего стал "звездой" Instagram. Фото с припаркованным авто опубликовал dtp.kiev.ua.

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Пользователи сети были шокированы происходящим: "Эффектно", "Не авто, а обычный продуктовый", "Нормально заехал, чтобы удобно было грузить", "Видимо дороги мало, поехал в объезд", "Он с нее съехал или заехал?", "Интересно, на выгрузку или загрузку?".

Также мы писали о том, что в Киеве за сутки сгорело шесть автомобилей.