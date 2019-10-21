Какие три женских недостатка любят мужчины [ Редактировать ]
Практически каждая девушка самыми разными способами пытается понравиться мужчине. Одни всегда сидят на диетах и ходят на тренировки в спортивный зал, а другие же наоборот, принимают себя такими, какие есть и ничего не делают, чтобы завоевать сердце мужчины.
Итак, психологи выделили три самых популярных женских "недостатка", от которых мужчины без ума.
Веснушки
И даже несмотря на то, что веснушки сейчас в тренде, многие женщины продолжают их стесняться. Но совершенно точно зря, ведь многие мужчины без ума от них. Веснушки придают всему образу юность. Многие даже в макияже используют этот тренд.
Лишний вес
Практически каждая девушка хоть раз думала о том, что с такой фигурой она никому не нужна. Однако, по статистике, в представительницах слабого мужчина ценит "форму", поэтому небольшой лишний вес вас точно не испортит.
Мимические морщины
Мы злобно называем их "гусиными лапками" и стыдимся. Однако, стоит сказать, что мужчины этот недостаток или вовсе не замечают, или находят очень привлекательными, ведь им кажется, что "глаза смеются", да и вся мимика выглядит гораздо более оживленной.
Также мы писали, какой тип мужчин никогда не женится.
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