Практически каждая девушка самыми разными способами пытается понравиться мужчине. Одни всегда сидят на диетах и ходят на тренировки в спортивный зал, а другие же наоборот, принимают себя такими, какие есть и ничего не делают, чтобы завоевать сердце мужчины.

Итак, психологи выделили три самых популярных женских "недостатка", от которых мужчины без ума.

Веснушки

И даже несмотря на то, что веснушки сейчас в тренде, многие женщины продолжают их стесняться. Но совершенно точно зря, ведь многие мужчины без ума от них. Веснушки придают всему образу юность. Многие даже в макияже используют этот тренд.

Лишний вес

Практически каждая девушка хоть раз думала о том, что с такой фигурой она никому не нужна. Однако, по статистике, в представительницах слабого мужчина ценит "форму", поэтому небольшой лишний вес вас точно не испортит.

Мимические морщины

Мы злобно называем их "гусиными лапками" и стыдимся. Однако, стоит сказать, что мужчины этот недостаток или вовсе не замечают, или находят очень привлекательными, ведь им кажется, что "глаза смеются", да и вся мимика выглядит гораздо более оживленной.

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