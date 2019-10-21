А на Закарпатті зафіксували дифтерію. Занедужав студент - іноземець. Це вже третій випадок в Україні. Чим небезпечна ця хвороба та наскільки високий ризик її підхопити, дізнавалася Мар'яна Мартин.

У Закарпатську обласну інфекційну лікарню звернувся студент 5 курсу медуніверситету, який приїхав із Індії. У хлопця були симптоми, схожі на ангіну: біль у горлі, наліт на мигдалинах сірого кольору, температура. Однак медики одразу запідозрили - у хлопця дифтерія. Від ангіни вона відрізняється тим, що слизові оболонки горла дуже набрякають, на них утворюється щІльна плівка, що може заважати диханню.

"Було висіяно корінна бактерія дифтерії не токсичного штампу. Почалося обсиеження імунноне тільки цього пацієнта вй всіх студентів які вчаться", - говорить Єлизавета Біров, в.о. директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.

Медики кажуть - у хлопця легка форма. Лікування розпочали вчасно, тому його здоров'ю наразі нічого не загрожує. Студенту пощастило, бо ліків від важкої форми в лікарнях області практично немає.

"У даний час у обласній інфекційній лікарні на всю область у НВС є 8 доз протидифтерійної сироватки, але її не багато на цілій Україні", - говорить Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.

Востаннє в Ужгороді дифтерію діагностували 10 років томУ. Щоб уберегтися від недуги - потрібно вакцинуватися. В області щеплені менш ніж половина жителів.

"Це є небезпечне інфекційне захворювання, яке легко передається від хворих людей, або носіїв, іншим людям. Воно досить контагіозне і населення досить сприятливе до такого захворювання", - говорить Любов Данич, лікар-епідеміолог.

Ситуація по Україні не краща. Щеплено близько 60 відсотків дітей і 40 дорослих. Цього замало, шоб у державі сформувався колективний імунітет.

"Це вакцини виробництва Індії та Болгарії. Якщо порахувати, то в нас є достатня кількість вакцини на наступний рік для того, щоб проводити не тільки щеплення за календарем , а й ті щеплення надолужувати, які були пропущені", - говорить Андрій Скіпальський, генеральний директор директорату громадського здоров'я МОЗ України.

Востаннє в Україні лютувала епідемія дифтерії на початку 90-х. Тоді, за даними МОЗ, захворіли щонайменше 20 тисяч людей, із них близько 700 померли.