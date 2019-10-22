Наташа Королева с сыном и обнаженным мужем потрясла пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
Известная артистка Наташа Королева порадовала поклонников новой публикацией в популярной социальной сети.
Певица продемонстрировала отрывки со своего сольного концерта, где она выступает совместно с сыном Архипом и супругом Сергеем.
На видео с сыном знаменитость исполняет песню "Ты мне веришь или нет", а вот супруг Королевой (более известен под псевдонимом - Тарзан) летает под крышей здания в полуобнаженном виде.
Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева шокировала давним видео с Аллегровой и Киркоровым. А также Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме.
А муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.
А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами.
Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.
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