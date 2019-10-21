Известная артистка Наташа Королева шокировала поклонников новой публикацией в сети. Соответствующий пост певица сделала в популярной социальной сети Instagram.

"В предвкушении Мего Супер Шоу #superstar", - подписала видео Королева.

Данный пост вызвал бурю комментариев в сети: "Правильно говорят: село из человека не вытащишь", "Она мне нравится, искренняя, открытая, талантливая, красивая", "Прикольно. скопирую на свой хелоувин", "Зачем без грима?", "Всех поперло на бесовщину... надоело и противно"..

Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева шокировала давним видео с Аллегровой и Киркоровым. А также Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме.

А муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.

А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами.

Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.