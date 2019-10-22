Орехи содержат клетчатку и здоровые жиры, а фисташки - настоящий клад в ореховом семействе.

Здоровье глаз. Фисташки это единственные орехи, которые содержат короноиды. А именно они снижают риск болезней зрения. В этих орехах такое же количество короноидов, как в сетчатке человека и хрусталиках. Фисташки также помогают снизить опасность развития катаракты и возрастных проблем со зрением. Кроме того, в случае с фисташками вы одновременно употребляете короноиды и жиры, что способствует большей усваиваемости полезных веществ организмом.

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Здоровье сердца. Повышенный уровень "плохого" холестерина в организме может заблокировать артерии и вызвать инфаркт. Фисташки содержат мононенасыщенные жиры, превосходно подходящие для снижения уровня "плохого" холестерина.

Здоровый иммунитет. Эти орехи являются превосходным источником витамина B6. А он способен серьезно укрепить иммунную систему. В фисташках содержатся антиоксиданты, помогающие организму сражаться против различных микробов. Все это помогает иммунной системе лучше функционировать. Кроме того, в фисташках содержатся витамины Е и А, также обладающие способностью бороться с разного рода инфекциями.

Против диабета. При диабете сахар вступает в связь с белками, из-за чего он становится непригодным для нашего организма. Этот процесс называется гликированием. Его можно заметно понизить и даже предотвратить за счет антиоксидантов, которые присутствуют в фисташках. Следовательно, эти орехи полезны для контроля диабета.

Против лишнего веса. В фисташках присутствуют мононенасыщенные жиры, а значит, они не приводят к набору весу. Волокна в этих орехах помогают вымывать токсины из организма, клетчатка также обеспечивает длительное ощущение сытости, снижая риск переедания.

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