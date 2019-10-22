За підрахунками на більшості округів, у них 142 мандати

На парламентських виборах у Канаді перемогу здобуває Ліберальна партія чинного прем'єра Джастіна Трюдо. За підрахунками на більшості округів, у них 142 мандати.

У Консервативної партії на чолі з Ендрю Широм 116. На третій позиції "Блок Квебека", який виступає за суверенітет провінції Квебек, політсила здобула 31 місце.

Для одноосібного формування уряду будь-якій партії необхідно отримати щонайменше 170 мандатів.