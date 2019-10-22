Партія Джастіна Трюдо перемагає на виборах у Канаді [ Редактировать ]
На парламентських виборах у Канаді перемогу здобуває Ліберальна партія чинного прем'єра Джастіна Трюдо. За підрахунками на більшості округів, у них 142 мандати.
У Консервативної партії на чолі з Ендрю Широм 116. На третій позиції "Блок Квебека", який виступає за суверенітет провінції Квебек, політсила здобула 31 місце.
Для одноосібного формування уряду будь-якій партії необхідно отримати щонайменше 170 мандатів.
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