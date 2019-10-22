Экс-заместитель секретаря Национальной безопасности и обороны Олег Гладковский дал показания в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец "Украинским новостям".

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"Допрос был. Он состоялся 18 октября", - сказал адвокат.

Известно, что допроса как такого не было. Все вопросы Гладковскому задавал только адвокат.

Отметим, что сегодня за Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

Напомним, в четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского.

Позже была названа причина задержания. А сам Гладковский рассказал, куда собирался улетать.

Рябошапка объяснил, в чем подозревают Гладковского. Отметим, что почти сразу в деле появились новые "нюансы". Со временам Гладковский объявил голодовку. Также появилась информация о том, какой залог запросят за экс-заместителя секретаря СНБО.