Гладковского допросили в НАБУ [ Редактировать ]
Экс-заместитель секретаря Национальной безопасности и обороны Олег Гладковский дал показания в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец "Украинским новостям".
"Допрос был. Он состоялся 18 октября", - сказал адвокат.
Известно, что допроса как такого не было. Все вопросы Гладковскому задавал только адвокат.
Отметим, что сегодня за Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
Напомним, в четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского.
Позже была названа причина задержания. А сам Гладковский рассказал, куда собирался улетать.
Рябошапка объяснил, в чем подозревают Гладковского. Отметим, что почти сразу в деле появились новые "нюансы". Со временам Гладковский объявил голодовку. Также появилась информация о том, какой залог запросят за экс-заместителя секретаря СНБО.
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