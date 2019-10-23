Очень часто нас окружают люди, которые хитростью и руками других людей пытаются добиться желаемого успеха. Однако, далеко не каждый может так поступать, но астрологи выделили три знака зодиака среди мужчин, которые больше всего склонны к коварству.

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Водолей

Этот знак зодиака всегда приносит от интриг и лжи одно удовольствие. Водолеи любят выстраивать такие сложные конструкции, что враги могут восхищаться. Водолей - шахматист и интеллектуал, он плетет интриги и хитрит по-крупному.

Рыбы

Рыбы практически никогда не извиняются, так как искренне не понимают, что такого ужасного во вранье и хитрости.

Весы

Про Весов в смысле хитрости нужно знать две вещи: они в этом деле профессионалы и предпочитают не решать проблемы, а перекладывать на других.

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