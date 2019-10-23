Знаки зодиака: ТОП-3 самых хитрых мужчин [ Редактировать ]
Очень часто нас окружают люди, которые хитростью и руками других людей пытаются добиться желаемого успеха. Однако, далеко не каждый может так поступать, но астрологи выделили три знака зодиака среди мужчин, которые больше всего склонны к коварству.
Водолей
Этот знак зодиака всегда приносит от интриг и лжи одно удовольствие. Водолеи любят выстраивать такие сложные конструкции, что враги могут восхищаться. Водолей - шахматист и интеллектуал, он плетет интриги и хитрит по-крупному.
Рыбы
Рыбы практически никогда не извиняются, так как искренне не понимают, что такого ужасного во вранье и хитрости.
Весы
Про Весов в смысле хитрости нужно знать две вещи: они в этом деле профессионалы и предпочитают не решать проблемы, а перекладывать на других.
Также мы писали о том, какой знак зодиака самый вредный.
по теме
Какой знак зодиака самый замкнутый
Порой очень трудно определить, какой знак зодиака самый замкнутый
Лунный календарь на 22 октября: что категорически нельзя делать
Во вторник, 22 октября, необходимо полностью уделить внимание здоровью
Какой знак зодиака самый мстительный
Каждый человек способен по своему переживать обиды
Лунный гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака
В понедельник, 21 октября, Луна будет пребывать в знаке Рак
Лунный календарь на 20 октября: что категорически нельзя делать
На воскресенье, 20 октября, будет период для решительных действий