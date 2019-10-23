Ученые провели ряд исследований и выяснили, что в лаках для ногтей присутствуют высокотоксичные и потенциально опасные для жизни вещества. В частности, формальдегид, толуол и дибутилфталат - они защищают продукцию от чрезмерного загустения, создают блеск и позволяют лакам гладко и ровно ложиться на ногтевые пластины.

Между тем эти вещества отнюдь не безопасны: формальдегид способен провоцировать развитие онкологических заболеваний, дибутилфталат ощутимо влияет на эндокринную систему.

Читайте также Косметика опасна для здоровья - ученые

Также специалисты отметили, что в салонах красоты воздействие ультрафиолетовых ламп, с помощью которых сушат нанесенный на ногти лак, лишь увеличивает концентрацию токсичных веществ в косметике.

По их словам, особенно опасными могут быть лаки для ногтей после того, как у продукта истекает срок годности. В этом случае в лаках могут формироваться новые токсичные соединения. Эксперты порекомендовали покупать средства с надписями "3-FREE" или "5-FREE" - знаком того, в лаках отсутствуют три или пять опасных соединений.

Ранее сообщалось, о каких проблемах сигнализируют прыщи, а также какие продукты опасны для зубов.