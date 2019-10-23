Лаки для ногтей смертельно опасны - ученые [ Редактировать ]
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что в лаках для ногтей присутствуют высокотоксичные и потенциально опасные для жизни вещества. В частности, формальдегид, толуол и дибутилфталат - они защищают продукцию от чрезмерного загустения, создают блеск и позволяют лакам гладко и ровно ложиться на ногтевые пластины.
Между тем эти вещества отнюдь не безопасны: формальдегид способен провоцировать развитие онкологических заболеваний, дибутилфталат ощутимо влияет на эндокринную систему.
Также специалисты отметили, что в салонах красоты воздействие ультрафиолетовых ламп, с помощью которых сушат нанесенный на ногти лак, лишь увеличивает концентрацию токсичных веществ в косметике.
По их словам, особенно опасными могут быть лаки для ногтей после того, как у продукта истекает срок годности. В этом случае в лаках могут формироваться новые токсичные соединения. Эксперты порекомендовали покупать средства с надписями "3-FREE" или "5-FREE" - знаком того, в лаках отсутствуют три или пять опасных соединений.
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