Аспирин смертельно опасен для детей - врачи [ Редактировать ]
Врачи сделали шокирующее заявление. Так, по мнению медиков, детям до 12 лет аспирин категорически противопоказан при любом заболевании. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева, сообщает "Звезда".
При сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты у ребенка может развиться синдром Рея, при котором повреждается печень.
"И никто не ожидает, что у ребенка может такое быть. Поэтому не сразу догадываются проверять печень или исследовать ее", - сказала врач.
Такое осложнение смертельно опасно.
Также врач опровергла миф о том, что аспирин помогает снизить похмельный синдром. По ее словам, препарат лишь усиливает токсическое действие.
Напомним, в Украине запретили этиловый спирт. А также в Украине запретили популярный препарат от герпеса.
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