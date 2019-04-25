В Украине запретили серию лекарств от герпеса "Зовиракс". Об этом говорится в решении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

С 24 апреля установлен постоянный запрет на реализацию и использование серии лекарственного средства.

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Речь идет о "Зовираксе" - мази глазной 3% по 4,5 г в тубе; по 1 тубе в картонной коробке, серии 7G909, производство - в Канаде.

Постоянный запрет на серию 7G909 установили из-за несоответствия требованиям методов контроля качества регистрационного удостоверения № UA/8281/02/01 препарата по показателю "Описание".

Раньше сообщалось о том, что цены на лекарства в Украине резко выросли. А также в Украине запустят электронный реестр больничных.