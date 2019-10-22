Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air запустит сразу шесть маршрутов из Запорожья. Об этом сообщил директор по персоналу авиакомпании Йохан Эйдхаген на пресс-конференции в Киеве.

Отмечается, что стоимость билетов будет стартовать от 569 гривен в одну сторону. Так, Запорожье-Вена будет запущен 29 марта по четвергам и воскресеньям. Рейс Запорожье-Вильнюс будет запущен 30 марта по понедельникам и пятницам.

Кроме того, рейс Запорожье-Будапешт будет запущен 29 марта по четвергам и воскресеньям. Рейс Запорожье-Гданьск будет запущен 30 марта по понедельникам и пятницам.

Рейсы Запорожье-Краков и Запорожье-Вроцлав будут запущены 29 марта по средам и воскресеньям. Стоимость билетов на указанные рейсы составляет от 569 грн в одну сторону без багажа.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air отказала в посадке на самолет из Франкфурта в Киев около 30 пассажирам.