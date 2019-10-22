Популярный лоукост запустит шесть новых рейсов из Украины [ Редактировать ]
Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air запустит сразу шесть маршрутов из Запорожья. Об этом сообщил директор по персоналу авиакомпании Йохан Эйдхаген на пресс-конференции в Киеве.
Отмечается, что стоимость билетов будет стартовать от 569 гривен в одну сторону. Так, Запорожье-Вена будет запущен 29 марта по четвергам и воскресеньям. Рейс Запорожье-Вильнюс будет запущен 30 марта по понедельникам и пятницам.
Кроме того, рейс Запорожье-Будапешт будет запущен 29 марта по четвергам и воскресеньям. Рейс Запорожье-Гданьск будет запущен 30 марта по понедельникам и пятницам.
Рейсы Запорожье-Краков и Запорожье-Вроцлав будут запущены 29 марта по средам и воскресеньям. Стоимость билетов на указанные рейсы составляет от 569 грн в одну сторону без багажа.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air отказала в посадке на самолет из Франкфурта в Киев около 30 пассажирам.
по теме
Авиакатастрофа под Львовом: стало известно о состоянии выживших
В пятницу, 4 октября, произошла жуткая авиакатастрофа под Львовом
В центре Днепра женщина за рулем "вылетела" на тротуар и перевернулась
В аварии столкнулись Fiat и Daihatsu
В Лисичанске 100 тысяч людей остались без воды
В Луганской области люди остались без воды
"Дайте денег на такси": виновница ДТП устроила скандал полиции
В понедельник, 22 октября, в Киеве на Набережно-Крещатицкая случилось серьезное ДТП
Олег Сенцов создает правозащитную организацию
Бывший украинский политический заключенный объявил о создании правозащитной группы