США поддержали план Германии по созданию международного контроля в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters.

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Так, план Германии заключается в привлечении европейской группы для контроля за регионом.

"Это, безусловно, позитив. В этой сфере нужно многое сделать. Если турки попросят больше помощи у международного сообщества, я думаю, что европейцы могли бы это сделать", - сказал посол США в НАТО Бейли Хатчисон.

Планируется, что Германия официально представит свой план по контролю за "безопасной зоной" в Сирии в четверг на очередной встрече членов НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Эрдогана прекратить огонь в Сирии.