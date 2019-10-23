Жахлива трагедія у Великій Британії. Там знайшли вантажівку із 39 тілами. Поліція поки встановлює деталі інциденту. Але вже очевидно: усі загиблі - мігранти, що намагалися нелегально пробратися до країни.

З усіма подробицями - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

У закритому металевому контейнері, без свіжого повітря, світла, туалету і в суцільному холоді. Подорож у цій вантажівці для 39 людей закінчилася трагічно.

"У кожного з них була сім'я, друзі, які, напевно, досі не знають, що їхній товариш чи родич загинув за таких жахливих обставин", - наголосила Діана Еббот, міністр Внутрішніх справ тіньового уряду Великої Британії.

О пів на другу ночі стало відомо - люди у вантажівці присмерті. Медики, які приїхали на місце, вже нічим не могли допомогти. Усі пасажири виявилися мертвими. Услід за швидкою прибула поліція.

"Наразі, ми розуміємо, що цей автомобіль прямував з Болгарії й заїхав на територію Британії в суботу, 19 жовтня. Ми відкрили провадження за статтею "вбивство". 25-річного водія з Північної Ірландії затримали за підозрою в скоєнні цього злочину", - повідомляє Піппа Міллз, заступник начальника поліції Ессексу.

Поліція зараз намагається ідентифікувати тіла загиблих. Наразі відомо лише, що це 38 дорослих та один підліток. Сумнівів немає: усі вони - нелегальні мігранти. Це підтверджує і маршрут вантажівки.

Вона зробила величезний гак, щоб оминути пункти посилених перевірок на кордонах Дувру та Кале. І заїхала на британську землю через Ірландію, - де можна уникнути додаткових оглядів. А це додало до маршруту принаймні ще один день.

"Звісно, для нас буде пріоритетом знайти всіх відповідальних за цю трагедію. Такий інцидент трапляється не вперше. І в нас є досвід боротьби з винуватцями. Ми доводимо справи до суду й конфіскуємо їхні кошти, щоб унеможливити подальші злочини", - наголошує Пріті Патель, міністр Внутрішніх справ Великої Британії.

Ледь не щороку в Британії фіксують смерті мігрантів за схожих обставин. У 2000 році 58 мігрантів з Китаю задихнулися у кузові вантажівки на пункті пропуску в Дуврі. А чотири роки тому в Європі сталася ще більша трагедія - в Австрії у покинутому ваговозі знайшли тіла 71 нелегала.