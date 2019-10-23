В Перми трагически погибла 11-летняя девочка из группы синхронного плавания. Ребенок скончался во время тренировки. Трагедия случилась в бассейне "Олимпия", пишет kp.ru.

По словам очевидцев, ребенок задохнулся и некоторое время плавал по одной из дорожек в неестественной позе. Ее заметили другие ребята и попытались вытащить, однако у них это не получилось.

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Позже к ним подключились сотрудники бассейна и врач - они пытались реанимировать ребенка в течение часа, однако в себя девочка так и не пришла.

Мы, родители, стояли там и видели, что одна девочка стала уходить под воду. Все стали молотить по окнам руками и кричать, но никто из тех, кто был у бассейна, нас не слышал.

Через некоторое время девочку заметили и другие ученики секции: они попытались достать ее из воды, однако у них это не получилось. Затем к ребятам подключились сотрудники бассейна и врач.

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Один из очевидце врассказал, что когда ребенка вытащили, то она была очень бледная. Синие руки и ноги. Потом у нее пошла кровь из носа. Сначала спасатели делали ей искусственное дыхание, потом приехала скорая, а позже реанимация.

Целый час девочку пытались привести в себя целый час, однако сделать это не удалось.

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Все это время рядом с ребенком находилась ее бабушка. После случившегося женщина долго не могла прийти в себя.

"Занимаемся тут уже несколько лет и видим, как некоторые тренеры халатно относятся к детям. Страшно за ребенка", - отметила одна из матерей.

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