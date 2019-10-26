Возле Ocean Plaza в подземном переходе нашли труп [ Редактировать ]
В субботу, 26 октября, в Голосеевском районе Киева обнаружили жуткую находку. Так, в подземном переходе возле станции метро "Лыбедская" прохожий нашел труп женщины, передает "Информатор".
По предварительным данным, прохожий в подземном переходе обратил внимание на женщину, у которой явно не было признаков жизни. Он вызвал правооханителей.
Предварительно, на теле женщины нет следов насилия. На вид умершей около 60 лет. Предположительно, она ночевала в этом переходе, так как не имела определенного места жительства. Возле тела сотрудники нашли коробки с вещами женщины.
На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, судебно-медицинские эксперты и следственно-оперативная группа. Детали и причины смерти устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Днепре отец убил сына рыбацкой пешней, а также под Харьковом трагически погиб подросток.
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