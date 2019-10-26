Погані дороги та екологічні негаразди - ці проблеми обговорювали на черговій сесії депутати Одеської облради.

З якими пропозиціями вони звернулися до керівництва країни - про це в наступному матеріалі.

Майже три роки в Україні діяв так званий митний експеримент: ремонт доріг фінансувався, зокрема, за рахунок надпланових доходів митниці. Втім, цього року він припинився, і витрати на ліквідацію бездоріжжя знов впали на місцеві бюджеті - з їх постійним браком коштів. Як наслідок: у сільській місцевості справжня катастрофа. На Одещині 90 відсотків доріг місцевого значення фактично є не проїзними.

На сесії облради депутат "Опозиційної платформи - За життя" Віталій Саутьонков запропонував: звернутися до президента, прем'єр-міністра та Верховної Ради з пропозицією відновити митний експеримент. Облрада цю ідею підтримала.

"Нет никаких сдерживающих факторов для того, чтобы решение могло быть не принято - тем более, что это уже работало на протяжение двух с половиной лет и Одесская область нуждается, крайне нуждается в продолжении таможенного эксперимента.

В Одесской области дороги местного значения практически отсутствуют - очень много просто "направлений", многие из них не ремонтировались более 50 лет.

Сегодня обратились, и вы видели, что более 60 человек поддержало это обращение, - более двух третей нашего регионального парламента", - наголосив Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Ще одна ініціатива "Опозиційної платформи - За життя" стосувалася дельти Дунаю: системи тамтешніх озер. Вадим Шкарівський запропонував звернутися до керівництва країни з проханням вжити заходів, аби не допустити там екологічної катастрофи. Канали, які з'єднують озера з Дунаєм, засмічені, немає водообміну.

Крім того, в аварійному стані дамби та шлюзи. Як наслідок, страждає населення: озерна вода стає непридатною для господарських та побутових потреб, водойми заболочуються.

Щоб вирішити проблему, потрібне державне фінансування. Цю пропозицію колеги теж підтримали.

"К сожалению, до сегодняшнего дня нельзя достучаться ни до Министерства, ни до Верховной Рады и в том числе до президента. Теперь обратился областной совет всем составом всех фракций, всех партий о том, чтобы наконец-то, может быть, услышат и внесут дополнительное финансирование в бюджет 2020 года. Это крик людей! Это крик души всей громады Одесской области!", - зазначив Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Ще одне звернення опозиціонерів стосувалося децентралізації. А саме - адміністративно-територіального поділу Одещини. Раніше київські чиновники запропонували поділити область на 4 райони - замість 26. Депутати на сесії виступили проти такої концепції. Вважають: примусовий поділ регіону в такому вигляді призведе до соціальної напруги.