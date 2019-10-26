За крок до банкрутства. Новий оператор газотранспортної системи, який має запрацювати з січня 2020 року - ризикує залишитися без фінансування. Усе - через ухвалене напередодні рішення НКРЕКП про нові тарифи на доставку.

Новий оператор ГТС має розпочати роботу до нового року. Він забезпечуватиме транзит газу територією України. Та схоже, оператор пропрацює недовго, кажуть експерти. Він має всі шанси збанкрутіти вже в першому кварталі 2020 року. Усе - через занижені тарифи, що їх напередодні затвердила НКРЕКП для газорозподільних компанії.

"Неперегляд протягом 4 років діючих тарифів, створив на ринку природнього газу проблему з об'єктивної неможливості розрахуватися з діючим оператором - "Укртрансгазом". І сума цієї проблеми близько 1 млрд євро. І з першого січня в нас розпочинає роботу новий незалежний оператор. І фактично, оцими рішеннями, ця проблема перекладається на нього", - наголосив Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України.

Рішення НКРЕКП створює фінансову кризу на газовому ринку та веде до банкрутства нового незалежного оператора ГТС, - кажуть фахівці. Наслідком ухвалених комісією рішень стане припинення транзиту і втрата 3 мільярдів доларів валютних надходжень. Адже, так зване поетапне "підвищення" тарифів на розподіл газу на 30% - насправді зменшує виторг на третину. За підрахунками газовиків, впродовж опалювального періоду підприємства недоотримають 4,3 млрд грн.

"Газ треба обслуговувати, газопроводи - щоби не допустити до аварії. У нашому суспільстві, напевно, забувають, що ми - газовики і що ми, все-таки, безпека наших громадян", - зазначив Петро Дубас, голова правління АТ "Рівнегаз".

"Нам три роки не підвищували тариф на розподіл газу. Практично, середня заробітна плата залишилася на рівні 2016 року. У нас звільнилося близько 20 тисяч чоловік - у зв'язку з тим, що наша зарплата була на рівні мінімальної. А сьогодні фахівці, які обслуговують мережі - вони висококваліфіковані і вони переходять в інші організації, виїжджати за кордон", - зазначив Сергій Копанічук, голова профспілки працівників газових господарств України.

Запропоноване НКРЕКП рішення ситуацію лише поглиблює, - запевняють газовики. Якщо в діючих тарифах на розподіл рівень зарплати газовика складає близько 6 тисяч гривень, то після так званого "підвищення" працівники галузі мають отримувати 7 тисяч 700 грн. - це на третину менше від офіційної середньої зарплати в Україні, та вдвічі нижче від середніх зарплат в енергетиці.

Своє рішення в НКРЕКП виправдовують прагненням уникнути зростання фінансового навантаження на споживачів газу. Але насправді, в разі затвердження нових, обґрунтованих тарифів із врахуванням замовленої потужності, в зимові місяці витрати домогосподарств на доставку газу майже не змінилися б - якщо при діючих тарифах взимку середній чек на становив 70 грн. в місяць, то при нових обґрунтованих тарифах - 72 грн.