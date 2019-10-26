Україна та держави ЄС переходять на зимовий час [ Редактировать ]
На годину назад. В ніч на неділю Україна перейде на зимовий час. Так само вчинять і країни Євросоюзу, хоча планували вже цього року скасувати зміну літнього та зимового часу. Чому не вдалося - розкаже Тетяна Логунова.
До переходу на зимовий час годинникар Андреас Фрітш почав готуватися ще тиждень тому. В майстерні у німця - сотні хронометрів і усі необхідно перевести на годину назад.
"У мене в майстерні багато годинників з ударним механізмом. І переводити такі екземпляри треба дуже обережно, щоб нічого не зіпсувати. Якщо просто перевести стрілку на годину назад, то може так статися, що зламається шестерня. Тому такі годинники я перевожу вперед, на одинадцять годин", - розповідає Андреас Фрітш, годинникар.
Переводити усі свої годинники двічі на рік майстер вже звик. Втім, хотів би, щоб перехід на літній та зимовий час скасували.
"Складне питання. Але я більше схиляюся до того, що перехід треба скасувати. Я би залишив літній час, так практичніше", - переконаний Андреас Фрітш, годинникар.
Зробити це обіцяли і європейські політики. Причому, вже з цього року. Але не вийшло.
Скасувати перехід на літній і зимовий час більше року тому запропонував голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Брюссельські чиновники провели інтернет-опитування серед громадян країн Євросоюзу і 80 відсотків проголосували за введення єдиного часу. Це рішення підтримав і Європарламент, але відклав його реалізацію. Тепер новий дедлайн - 2021 рік.
Затримка пов'язана з тим, що країни ЄС мають домовитися, який час залишити - зимовий чи літній. Єдності в цьому питанні наразі немає. Натомість, є ризик, що через відсутність компромісу, Європа може зануритися у часовий хаос.
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