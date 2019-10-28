Кончита Вурст шокировала эпатажным фото [ Редактировать ]
Знаменитый певец, победитель конкурса "Евровидение-2014" Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, шокировал фанатов новым эпатажным фото.
"Правда над магнитом", - написал артист.
Поклонники певца буквально "засыпали" лестными комментариями: "Какой же вы многогранный", "Крутое фото!", "Спасибо вам за настроение".
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова в свадебном платье шокировала фанатов.
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