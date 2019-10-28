Знаменитый певец, победитель конкурса "Евровидение-2014" Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, шокировал фанатов новым эпатажным фото.

"Правда над магнитом", - написал артист.

Поклонники певца буквально "засыпали" лестными комментариями: "Какой же вы многогранный", "Крутое фото!", "Спасибо вам за настроение".

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова в свадебном платье шокировала фанатов.