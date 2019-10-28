Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками фото, на котором делает шпагат в воздухе в клетке. Соответствующий кадр Волочкова опубликовала в Instagram.

"Репетиция выходного дня", - написала балерина под фото, призывая при этом пойти на ее премьеру.

Однако, подписчики ужаснулись публикацией: "Не выпускайте ее из клетки!", " Вот там ей и место", "Ну сколько же можно?", "Цирк уехал, клоуны остались".

Ранее сообщалось, что Анастасию Волочкову обвинили в безграмотности.