"Не выпускайте ее из клетки": Волочкова нарвалась на критику (фото) [ Редактировать ]
Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками фото, на котором делает шпагат в воздухе в клетке. Соответствующий кадр Волочкова опубликовала в Instagram.
"Репетиция выходного дня", - написала балерина под фото, призывая при этом пойти на ее премьеру.
Однако, подписчики ужаснулись публикацией: "Не выпускайте ее из клетки!", " Вот там ей и место", "Ну сколько же можно?", "Цирк уехал, клоуны остались".
Ранее сообщалось, что Анастасию Волочкову обвинили в безграмотности.
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