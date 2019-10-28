Под Ивано-Франковском произошло жуткое ДТП, есть жертвы [ Редактировать ]
В понедельник, 28 октября, в Ивано-Франковской области произошло серьезное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом погиб человек, еще трое травмированы, сообщает пресс-служба полиции.
"Водитель Opel Astra ехала на подъем из с. Креховичи, а водитель Volkswagen Transporter сверху во встречный полосе" - говорится в сообщении.
Водитель легковушки, жительница Черновицкой области 1965 года рождения, погибла на месте происшествия до приезда медиков. Пострадавших экстренно госпитализировали.
Ранее сообщалось, что под Кропивницким случилась кровавая авария.
по теме
Под Кропивницким случилась кровавая авария
Cледствию предстоит установить все причины и детали страшной аварии
В Киеве маршрутка с пассажирами попала в жуткое ДТП
Маршрутка протаранила легковушку и выбросила ее на тротуар
Под Киевом автомобиль разорвал пешехода (фото)
В воскресенье, 27 октября, на Одесской трассе под Киевом Subaru на большой скорости сбил пешехода
В Днепре произошло серьезное ДТП (видео)
Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения и с места ДТП уехали на эвакуаторе
Водитель задавил маму с ребенком на переходе (видео)
В пятницу, 25 октября, в Днепре на пересечении Чернышевского и Гоголя случилось жуткое ДТП