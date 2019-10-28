В понедельник, 28 октября, в Ивано-Франковской области произошло серьезное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом погиб человек, еще трое травмированы, сообщает пресс-служба полиции.

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"Водитель Opel Astra ехала на подъем из с. Креховичи, а водитель Volkswagen Transporter сверху во встречный полосе" - говорится в сообщении.

Водитель легковушки, жительница Черновицкой области 1965 года рождения, погибла на месте происшествия до приезда медиков. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Ранее сообщалось, что под Кропивницким случилась кровавая авария.