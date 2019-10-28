В зоне отчуждения поймали группу сталкеров (фото) [ Редактировать ]
28 октября, в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали сталкеров. Двое из них оказались гражданами России. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области.
"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, совместно с пограничниками вблизи отселенного города Припять было обнаружено семь сталкеров: 19-летний житель Житомирской области, 22-летний житель Киевской области, 27-летний житель Киева, жители Запорожья 25 и 26 лет и двое россиян 24 и 33 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - написано в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что мужчина расстрелял верующих в мечети.
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