28 октября, в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали сталкеров. Двое из них оказались гражданами России. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области.

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"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, совместно с пограничниками вблизи отселенного города Припять было обнаружено семь сталкеров: 19-летний житель Житомирской области, 22-летний житель Киевской области, 27-летний житель Киева, жители Запорожья 25 и 26 лет и двое россиян 24 и 33 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - написано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что мужчина расстрелял верующих в мечети.