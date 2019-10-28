Ватажка ІДІЛ здала колишня дружина [ Редактировать ]
Ватажка ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді здала його колишня дружина. Про це повідомляють американські ЗМІ. Нагадаю, лідер Ісламської держави загинув під час операції американських спецпризначенців. Він переховувався у Сирії. Коли почався штурм будинку, терорист підірвав себе і трьох своїх дітей. На Багдаді полювали з 2011. За діями спецпризначенців Дональд Трамп стежив особисто. Останки ліквідованого ватажка ІДІЛ передали в Ірак на американську базу.
"Чудові були вихідні для нашої країни. Ми затримали чоловіка, якого треба було взяти давно. На жаль, на це знадобилося багато часу. Він завдав жахливої шкоди. Але наша розвідка й військові вивили неймовірну силу та згуртованість. Сталося багато хорошого. Хороший день, чудові вихідні, ми дуже щасливі з цього", - говорить Дональд Трамп, президент США.
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