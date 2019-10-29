Какой продукт защищает от рака [ Редактировать ]
Питание очень сильно влияет на наше здоровье. Благодарю употреблению некоторых продуктов можно снизить риск заболевания различными недугами. Это касается и риска развития рака легких. Об этом пишет EurekAlert.
Американские специалисты проанализировали данные 1,4 млн взрослых людей. Их анкеты поделили на несколько групп. Выяснилось, что те, кто употреблял большое количество продуктов, богатых клетчаткой, а также натуральные йогурты, реже страдали от онкологии легких.
Риск развития рака легких снижался на 33% по сравнению с теми, кто не имел в рационе йогурты и клетчатку.
Защитный эффект может быть связан с наличием в этих продуктах пребиотиков. Эти вещества не усваиваются организмом, однако эффективно стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике.
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