Питание очень сильно влияет на наше здоровье. Благодарю употреблению некоторых продуктов можно снизить риск заболевания различными недугами. Это касается и риска развития рака легких. Об этом пишет EurekAlert.

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Американские специалисты проанализировали данные 1,4 млн взрослых людей. Их анкеты поделили на несколько групп. Выяснилось, что те, кто употреблял большое количество продуктов, богатых клетчаткой, а также натуральные йогурты, реже страдали от онкологии легких.

Риск развития рака легких снижался на 33% по сравнению с теми, кто не имел в рационе йогурты и клетчатку.

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Защитный эффект может быть связан с наличием в этих продуктах пребиотиков. Эти вещества не усваиваются организмом, однако эффективно стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике.

Ранее ученые изобрели новый метод борьбы с раком.