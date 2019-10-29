Генсек НАТО едет в Украину: программа визита [ Редактировать ]
30 и 31 октября Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО, по приглашению украинских властей вместе с другими представителями Альянса посетят Украину. Программа визита была опубликована на сайте НАТО.
Визит Столтенберга начнется с посещения Одессы 30 октября. Генсек НАТО и послы посетят постоянную группу Альянса по противодействию минам (SNMCMG2).
В рамках патрулирования в Черном море четыре судна НАТО по противодействию минам из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пребывать в Одесском порту.
Столтенберг также выступит с речью перед курсантами Одесской морской академии.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине.
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