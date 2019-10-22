Apple начнет выпускать кольца [ Редактировать ]
Американская компания Apple хочет запатентовать кольцо Apple Ring. При его помощи можно будет контролировать на расстоянии другие устройства корпорации. Об этом сообщает The Sun.
Такое "умное кольцо" состоит из экрана и голосового ассистента, также будет контролировать жесты рук.
Устройство "улучшит опыт людей" в пользовании, в частности, iPhone и iPad.
По мнению компании, когда пользователи слишком долго держит большие гаджеты, то это приводит к усталости, а Apple Ring сможет стать более эффективным методом контроля устройств на расстоянии.
Ранее сообщалось, что Samsung прекращает производство смартфонов в Китае. Также мы писали о лучших смартфонах 2019 года.
по теме
Полеты под угрозой: в десятках пассажирских Boeing обнаружили опасные трещины
Компания Boeing обнаружила серьезный дефект в десятках эксплуатируемых самолетов Boeing 737 Next Generation - одной из самых массовых серий гражданских лайнеров этого производителя
Без ограничений: лучшие проекторы для дома
Если вы не представляете свои выходные без просмотра кинопремьер в компании друзей, обратите внимание на проектор
Звездопад Дракониды 8 октября: когда наблюдать
В ночь с 8 на 9 октября будет пик звездопада Дракониды
Миру угрожает крупнейшая катастрофа - ученые
Группа ученых провела ряд исследований