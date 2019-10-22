Американская компания Apple хочет запатентовать кольцо Apple Ring. При его помощи можно будет контролировать на расстоянии другие устройства корпорации. Об этом сообщает The Sun.

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Такое "умное кольцо" состоит из экрана и голосового ассистента, также будет контролировать жесты рук.

Устройство "улучшит опыт людей" в пользовании, в частности, iPhone и iPad.

По мнению компании, когда пользователи слишком долго держит большие гаджеты, то это приводит к усталости, а Apple Ring сможет стать более эффективным методом контроля устройств на расстоянии.

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