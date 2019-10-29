У столиці Чілі тривають масові протести [ Редактировать ]
Масові протести тривають у столиці Чилі Сантьяго. Протестувальники не вгамовуються навіть попри те, що президент країни Себастьян Піньєра пішов на поступки, звільнивши вісьмох міністрів. І скасував надзвичайний стан.
Минулої доби мирні мітинги переросли в сутички з поліцією. Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ для розгону демонстрантів у районі палацу "Ла Монеда", офіційної резиденції президента. Крім того, в місті почастішали випадки підпалів та мародерства. Протести в Чилі спалахнули 18 жовтня. Їх викликало підвищення цін на проїзд у громадському транспорті та загальне невдоволення через економічні та соціальні проблеми.
"У нас були дуже важкі дні. Ми жили між болем і надією, і ми бачили найкращі та найгірші прояви людської натури. Це не те Чилі, що кілька тижнів тому. Країна змінилася, й уряд повинен змінитися, щоби протистояти новим викликам і новим часам", - говорить Cебастьян Піньєра, президент Чилі.
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