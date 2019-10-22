Рябошапка уволил заместителя прокурора Львовской области [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отстранил от должности первого заместителя прокурора Львовской области Александра Русецкого, сообщает пресс-служба Генпокуратуры.
Отмечается, что Русецкий работал в прокуратуре на протяжении трех лет.
"Приказом Генерального прокурора от 22 октября 2019 года №448к уволен с должности первого заместителя прокурора Львовской области и органов прокуратуры Русецкий Александр Владимирович", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Рябошапка назначил нового заместителя.
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