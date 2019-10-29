Дорогий "брекзит" - дороге відтермінування. У Великій Британії відправлять на переплавлення монети, які виготовили до раніше запланованого на 31-е жовтня виходу королівства з Євросоюзу.

Оскільки процедуру відклали на три місяці, партія новеньких пятдесяти пенсів так і не побуває в обігу. 10 мільйонів монет спишуть і переплавлять, аби уже після "брекзиту" виготовити пам'ятні грошові знаки з точною датою.