Дорогий "брекзит": у Британії переплавлять пам'ятні монети [ Редактировать ]
Дорогий "брекзит" - дороге відтермінування. У Великій Британії відправлять на переплавлення монети, які виготовили до раніше запланованого на 31-е жовтня виходу королівства з Євросоюзу.
Оскільки процедуру відклали на три місяці, партія новеньких пятдесяти пенсів так і не побуває в обігу. 10 мільйонів монет спишуть і переплавлять, аби уже після "брекзиту" виготовити пам'ятні грошові знаки з точною датою.
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