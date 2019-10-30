В Мариуполе массово отравились студенты [ Редактировать ]
В среду, 30 октября, стало известно, что в Мариуполе отравились 16 студентов, все они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
У пострадавших диагноз - острый гастроэнтерит.
"30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской академии лидерства", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье мать с детьми отравились угарным газом, а также в одесской школе детей накормили червями.
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