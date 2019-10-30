В Киеве нашли изнасилованного мужчину [ Редактировать ]
29 октября, в Киеве прохожие обнаружили лежащего на земле мужчину без сознания. Об этом сообщает "Обозреватель".
Мужчина был только в футболке и куртке, без нижнего белья и брюк, а в заднем проходе - ветка. Местные жители вызвали скорую помощь, которая доставила еле дышавшего пострадавшего в больницу.
Документов с собой у него не было. По информации медиков, у мужчины разрыв прямой кишки.
Раньше сообщалось о том, что под Киевом задержали патрульного-коррупционера. А также в Днепре разгорелся коррупционный скандал
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