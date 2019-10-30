29 октября, в Киеве прохожие обнаружили лежащего на земле мужчину без сознания. Об этом сообщает "Обозреватель".

Мужчина был только в футболке и куртке, без нижнего белья и брюк, а в заднем проходе - ветка. Местные жители вызвали скорую помощь, которая доставила еле дышавшего пострадавшего в больницу.

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Документов с собой у него не было. По информации медиков, у мужчины разрыв прямой кишки.