Свитолина героически завоевала победу в турнире WTA [ Редактировать ]
Свитолина / Фото: "Укринформ"
Украинская спортсменка Элина Свитолина завоевала победу на турнире в Китае и вышла в полуфинал. Об этом сообщает "Укринформ".
Украинская теннисистка, восьмая в рейтинге WTA победила Симону Халеп из Румынии (5) - 7: 5, 6: 3.
Финао турнира состоится в воскресенье. Призовой фонд соревнований - 14 млн долл.
Раньше сообщалось о том, что Свитолина завоевала победу в турнире с россиянкой. А также украинка завоевала медаль на чемпионате мира.
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