Свитолина стартовала с победы на Итоговом турнире WTA / Фото: twitter.com/wta

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах сломила сопротивление чешки Каролины Плишковой (7-6 (12), 6-4). Поединок состоялся в рамках Итогового турнира WTA, действующей чемпионкой которого является 25-летняя одесситка. Соревнования проходят в китайском Шэньчжэне, где собрались лучшие теннисистки мира.

Девушки боролись за победу 1 час и 55 минут. Свитолина за это время успела выполнить 2 подачи на вылет, выиграла 3 гейма на приеме и допустила всего одну двойную ошибку. Ее соперница выполнила 2 брейк-поинта, шесть раз ошиблась при вводе мяча в игру и сделала 7 эйсов.

