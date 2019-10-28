Итоговый турнир WTA: Свитолина cтартовала с непростой победы [ Редактировать ]
Свитолина стартовала с победы на Итоговом турнире WTA / Фото: twitter.com/wta
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах сломила сопротивление чешки Каролины Плишковой (7-6 (12), 6-4). Поединок состоялся в рамках Итогового турнира WTA, действующей чемпионкой которого является 25-летняя одесситка. Соревнования проходят в китайском Шэньчжэне, где собрались лучшие теннисистки мира.
Девушки боролись за победу 1 час и 55 минут. Свитолина за это время успела выполнить 2 подачи на вылет, выиграла 3 гейма на приеме и допустила всего одну двойную ошибку. Ее соперница выполнила 2 брейк-поинта, шесть раз ошиблась при вводе мяча в игру и сделала 7 эйсов.
👏👏 Through in two! @ElinaSvitolina defeats Pliskova, 7-6(12), 6-4, at the— WTA (@WTA) October 28, 2019
Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/NvuiIkJmcN
Это была девятая встреча между Плишковой и Свитолиной. В очных противостояних с минимальным преимуществом лидирует чешка, имея за плечами пять побед над украинкой. Элина триумфовала в четырех поединках. Примечательно, что год назад наша соотечественница также обыграла Каролину на Итоговом турнире, разобравшись с оппоненткой в трех партиях - 6:3, 2:6, 6:3.
Отметим, что призовой фонд турнира составляет 14 миллионов долларов.
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